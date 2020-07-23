Abaza nedir, Abazanın halk dilindeki anlamı nedir, Abazaların resmi dili nedir, Abhazya nerededir gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.
Abaza ne demektir? Abhazya nerededir?
Abazanın asıl anlamı Kafkasya’da yaşayan bir millete verilen isim olarak bilinmektedir. Kuzey Kafkasya coğrafyasında bulunan Abhazya ülkesi, Abazaların anavatanlarıdır.
Kök olarak Abazin kelimesinden türemiştir. Bu halkın siyahî ırktan olan ve daima Abhazya'nın dağlık bölgelerinde yaşayan çeşitli özellikleri de vardır. Abaza milleti Rusya'nın dışında kalan ve yıllarca azınlık muamelesi gören Müslümanlığın din olarak seçmiş Sünni mezhebinden olan bir millet türüdür. Abaza milletinin birçoğu İslamiyet'in kabul görüldüğü yerlere göre dağılmıştır. Lübnan, Mısır ve Türkiye'de sosyal hayatın bir parçası olarak ve yaşadıkları toplumlarla da iç içe olabilmişlerdir. Türkiye'de 160 binin üzerinde Abazya kökenli millet vardır. Batı Karadeniz ve İç Anadolu'ya baktığımızda Yozgat, Düzce, Zonguldak gibi şehirlerde halktan ayırmamız mümkün olmayacak şekilde Türkiye'yi Bakanlığı olarak benimsemişlerdir ve bunlar Türk vatandaşlığına geçmişlerdir.
Abazaların resmi dili nedir?
Abazaların resmi dili Abazacadır. Abazaca unutulmaya yüz tutmuş diller arasında değildir. Her ne kadar da olsa Rusya'nın etkisi altında kalsa da kendi halkı tarafından sürekli konuşulup yaşatılmaktadır.
Abazanın halk dilindeki adı nedir?
Abaza bir millet adı da olsa Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; halk arasında cinsel ilişkiden mahrum kalmış erkekler için kullanılmaktadır. Erkeği hor görmek, kadınsız olduğunu ima etmek için kullanılan bir sözdür. Aslında abazan kelimesinin anlamı abaza yerine kullanılmış olsa daha uygun olur. Bunun nedeni Türk Dil Kurumu'nda cinsel ilişkiye uzun süre girmemiş erkeğe abazan denmesindendir.
“Öyle abaza abaza ne bakıyorsun”. “Abazalıktan ölmüşsün.” Gibi cümleler tamamen erkeğin Kadınsızlığı üzerine kullanılmaktadır.
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