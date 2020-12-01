"Abartı egzoz" kullanarak İstanbulluların huzurunu kaçıran 5 bin 650 sürücüye ceza kesildi

Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip kenti İstanbul, 4 milyon 340 bin motorlu kara taşıtları sayısı ile de ön sırada yer alıyor.
İstanbul'da resmi, sivil ve motosikletli trafik polisleri, seyir halinde ve sabit noktalarda yaptığı denetimlerle, kentte trafik güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
- Abartı egzoz cezası
Karayolları Trafik Kanunu'nun "Araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme" başlıklı 32. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" hükmü gereğince abartı egzoz kullanan sürücülere 1228 lira ceza kesileceği yer alıyor.
Ayrıca, araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men ediliyor.
- İstanbul'da 5 bin 650 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan ceza yazıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-1 Aralık arasında kent genelinde düzenlenen trafik denetimlerinde kumandalı, kumandasız ve vanalı egzozlarla modifiye edilerek yükses ses çıkartan abartı egzoz kullanan 5 bin 650 sürücüye idari para cezası uyguladı.
Her bir sürücüye 1228 lira olmak üzere 5 bin 650 sürücüye toplam 6 milyon 938 bin 200 lira ceza kesildi.
- Kumandalı egzozlar da cezadan kaçamıyor
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkileri, trafik denetimlerinde durdurdukları bazı araçların egzozlarının normal düzeyde ses çıkardığını ancak uzaktan kumandayla sesi yükseltip alçatmayı sağlayan düzeneğin araçta bulunmasına da ceza yazdıklarını bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!