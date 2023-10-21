Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, sonbahar renkleriyle güzel görüntü sundu
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Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta çeşitli türlerdeki ağaçlar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.
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Dört mevsim yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Abant, sonbaharın tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor.
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Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının iç içe görülebildiği milli parkta, güzel görüntü oluştu.
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Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, elektrikli faytonlarla göl çevresinde gezinti yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi.
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Ziyaretçiler, adeta renk cümbüşü yaşanan milli parkta ortaya çıkan manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
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Ankara'dan arkadaşlarıyla Abant'a gelen Eren Aydın, ilk defa geldiği tabiat parkını çok beğendiğini söyledi.
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Aydın, sonbaharla ayrı güzelliğe bürünen Abant'ın, herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.
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