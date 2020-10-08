Abant sonbahar renkleriyle misafirlerini bekliyor

AA

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı tatilcilerin her mevsim ilgi odağı olan Abant, sonbaharla bir başka güzelliğe büründü.

Abant Gölü'nün çevresindeki ağaçlarda renk cümbüşü yaşanıyor.

Abant alası, sazan ve tatlı su kefali balıklarının bulunduğu Abant Gölü ise adeta akvaryum gibi tatilcilere görsel şölen sunuyor.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete, ata ve faytona binerek, piknik yapak tatilin keyfini çıkartıyor.

İstanbul'dan ailesiyle gelen Ercan Kemal Yazkaç, tabiat parkının çok güzel olduğunu ifade ederek, "Yazın Abant sıcak oluyor. Sonbahara doğru ise ağaçlarda renkleri sarıya ve turuncuya döndüğü için güzel oluyor." dedi.

Hafta sonu yoğun olduğu için parka hafta içi gelmeyi tercih ettiklerini dile getiren Yazkaç, "Çok güzel bir manzarası var. Göl ve orman insanı büyülüyor. Havası çok temiz ve doğası harika. Günübirlik geldik. Çocuklarla vakit geçirdikten sonra döneceğiz." diye konuştu.

Yazkaç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ve nisandan beri ailesinin hiç dışarıya çıkmadığını anlatarak, "Onların ihtiyaçlarını görüp eve dönüyordum. Çok sıkılmışlardı. Onlar için de değişiklik oldu. Bugün ilk kez sokağa çıktılar." ifadesini kullandı.

Buranın sonbaharda çok güzel olduğunu belirten Yazkaç, Abant'a geleceklere sonbaharda gelmelerini tavsiye ettiğini söyledi.