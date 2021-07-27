İHA

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 3 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni, kaybolduğu alandan 2,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, 24 Temmuz Cumartesi günü Kastamonu'nun Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Abana ilçesine gelen ve burada denize giren Serhat Özcan (18), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Hem karadan, hem de denizden başlatılan arama çalışmalarına Abanalı balıkçılarda destek verirken, gencin cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı. Samsun Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığına bağlı helikopter ile Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 Dalış timi, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalış ekibi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri, AFAD, emniyet güçlerinin ve balıkçı teknelerinin katıldığı arama çalışmalarının 3’ncü gününde Özcan'ın cansız bedeni, kaybolduğu yerden 2,5 kilometre uzaklıktaki Harmason (İlişi) mevkiinde bulundu. Haberi alan Özcan'ın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.



Ekipler tarafından denizden çıkarılan Serhat Özcan'ın cansız bedeni, Abana İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.