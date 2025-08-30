AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD'yi Filistinli yetkililere vize yasağını gözden geçirmeye çağırdı

Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen "Gymnich" formatlı gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

"BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM'nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullanan Kallas, bu konuda AB ülkelerinin mutabık olduğunu vurguladı.

ABD'den vize iptali

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçlamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden derin şaşkınlık duyduklarını ifade etmişti.