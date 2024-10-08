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        Haberler Dünya AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Ukrayna'yı desteklemezsek savaş 15 günde biter ancak Putin hedefine ulaşır" | Dış Haberler

        AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Ukrayna'yı desteklemezsek savaş 15 günde biter ancak Putin hedefine ulaşır"

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da süren savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Borrell, Batı ülkelerinin Kiev'e desteği olmadığı takdirde Ukrayna'daki savaşın 15 gün içinde sona ereceğini, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedeflerine ulaşmış olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:43
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        "Ukrayna'yı desteklemezsek Putin hedefine ulaşılır"
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        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı ülkelerinin Kiev'e desteği olmadığı takdirde Ukrayna'daki savaşın 15 gün içinde sona ereceğini, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedeflerine ulaşmış olacağını söyledi.

        Borrell, İspanyol "20minutos" isimli haber sitesine Ukrayna'da süren savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Ukraynalılar dahil pek çok insanın savaşın bir an önce sona ermesini istediğini belirten Borrell, "Ancak önemli olan nasıl biteceği. Eğer Ukrayna'yı desteklemeyi bırakırsak savaş 15 gün içinde biter. Ancak Putin hedeflerine ulaşmış olur." ifadelerini kullandı.

        Böylesi bir durumun hem Ukrayna hem de Avrupa'nın güvenliği için risk olduğunu anlatan Borrell, "Zamanı geldiğinde müzakerelerin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne uygun koşullarda yapılabilmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        Borrell, AB Yüksek Temsilcisi olarak görev yaptığı 5 sene için özeleştiride de bulunarak şunları kaydetti:

        "Bu pozisyon muazzam bir tevazu dersidir çünkü insanlığın sorunlarını çözmenin ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. İnsanların aptallığı karşısında ne kadar zeka ve çaba harcandığını görüyorsunuz. Eğer çalışmalar adanmışlık, adanmış saatler ve çaba ile değerlendirilseydi, muhtemelen yüksek bir notu hak ederdim. Ancak sonuçlara göre değerlendirilmesi gerekseydi, bunlar benim arzu ettiğim şeyler olmaktan çok uzak."

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        #Josep Borrell
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