AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 6-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye gideceği bildirildi.

AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, Yüksek Temsilcinin bir dizi temaslarda bulunacağı aktarıldı.

Borrell'in programına ilişkin detayların ayrıntılı olarak duyurulacağı kaydedildi.