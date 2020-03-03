AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in beraberinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile bugün Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Borrell ve beraberindeki heyetin 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib’deki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.