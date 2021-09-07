NATO Erbil'de ikinci bir karargah açıyor

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Borrell, Avrupalı ​​askeri danışmanların IKBY'deki çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Borrell, IKBY'nin Irak'ın ve bölgenin istikrarında önemli rol oynadığını, Erbil ve Bağdat arasında iyi ilişkileri görmekten memnuniyet duyacaklarını ve bu ilişkileri güçlendirmeye çalışacaklarını kaydetti.

AB'nin, terör örgütü DEAŞ'a karşı IKBY'yi desteklemeye kararlı olduğunu aktaran Borrell, örgütün henüz bitmediğinin bilincinde olduklarını ifade etti.

Borrell, Erbil'de askeri danışmanlar için ikinci bir NATO karargahının açılmasının yanı sıra AB'ye ait askeri danışmanların IKBY'deki çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, dün de Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya gelmişti.