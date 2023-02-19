Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den üye ülkelere Ukrayna'ya askeri desteği hızlandırma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB liderlerine, Ukrayna'ya tanklar da dahil olmak üzere ağır silahların sevkiyatını hızlandırmaları çağrısı yaptı.

Giriş: 19.02.2023 - 14:45 | Güncelleme: ABONE OL
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den üye ülkelere Ukrayna'ya askeri desteği hızlandırma çağrısı
Borrell'den Ukrayna'ya desteği hızlandırma çağrısı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Borrell, Almanya'daki 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Bir an önce Ukrayna'ya askeri desteğimizi artırmamız ve hızlandırmamız gerekiyor." dedi.

Liderlere seslenen Borrell, yapmaları gereken ilk ve acil şeyin, "Ukrayna'yı silahlandırmak" olduğunun altını çizdi.

Borrell, şöyle devam etti:

"Buradaki tüm Avrupalı liderler dün Rusya'nın bu savaşı kazanamayacağını, Ukrayna'nın galip gelmesi gerektiğini söylediler. O zaman sözlerden gerçeklere geçelim ve Ukrayna'ya askeri desteğimizi hızlandıralım. Çünkü Ukrayna, mevcut mühimmat açısından kritik bir durumda."

Sorunun yeni satın almaların veya ortak Avrupa satın alma programlarının tamamlanmasını beklemeden, "haftalar içinde" çözülmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "Elimizdekini, üye devletlerin sahip olduklarını kullanmalıyız." dedi.

Borrell ayrıca AB üye ülkelerine tanklar da dahil olmak üzere, ağır silahların sevkiyatını hızlandırmaları çağrısında bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi, "Bir savaşı, klasik bir savaşı kazanmak için muharebe tanklarına ihtiyacınız olduğunu herkes bilir. Bu tür silahlar olmadan bu savaşı kazanamazsınız." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, şunları kaydetti:

"155 milimetrelik obüs mermisini, bir Avrupa ülkesinin ordusunun satın alması neredeyse 10 ay sürüyor. Neredeyse bir yıl. Havadan havaya füze satın almak için neredeyse üç yıl. Bu, bugün yaşadığımız şeylere uygun değil. Çünkü yaşadığımız duruma uygun değiliz."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Zelenskiy Avrupa'dan acil uçak ve ağır silah istedi
Zelenskiy Avrupa'dan acil uçak ve ağır silah istedi
AB'den depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
AB'den depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Papa Francis'ten Zelenskiy ve Putin'e görüşme mesajı
Papa Francis'ten Zelenskiy ve Putin'e görüşme mesajı
Zelenskiy: Başka seçeneğimiz yok
Zelenskiy: Başka seçeneğimiz yok

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.