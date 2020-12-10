AA

Modoko tarafından Avrupa ülkelerine yönelik yapılacak ve 365 gün sürecek sanal fuarla, AB'ye gerçekleştirilen 1,4 milyar dolarlık mobilya ihracatına ek 350 milyon dolarlık katkı sunulması hedefleniyor.

Modoko Başkanı Koray Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOBİ düzeyindeki mobilya üreticilerini bir araya getiren, 150 bin metrekarelik alanda üretim noktalarının dışında 350 mağazayla hizmet veren Modoko'nun, 2021'i yeni ve çok önemli bir projeyle karşılayacağını söyledi.

Türkiye'nin genel mobilya ihracatından yüzde 20 pay alan Modoko'dan 40 ülkeye satış gerçekleştiğini aktaran Çalışkan, İstanbul'un mobilya ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşıladıklarını, 5 bin kişiyi doğrudan istihdam ettiklerini anlattı.

Çalışkan, Türkiye'nin, 2023 yılı için dünya mobilya ihracatında ilk 5'te olmayı hedeflediğini, bu hedef doğrultusunda projeler ürettiklerini ve pandemiye rağmen tanıtım faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Yeni yılda ihracatı artırmak adına çok önemli bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ayın sonuna doğru 365 gün sürecek sanal fuarımız başlıyor. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ülkelerle görüşmelerimizin büyük kısmı bitti. Sanal fuar, ülkeler bazında olacak ve ilk olarak Almanya ile başlayacak. Bünyemizde bulunan 300 markamız, ürünlerini sergileyecek. AB'ye mobilya ihracatımız geçen yıl 1,3 milyar dolardı. Bu yıl 1,4 milyar dolara çıkması bekleniyor. Sanal fuarla bu rakamın gelecek yıl en az yüzde 25 artırılmasını ve 350 milyon dolar ek katkı sunmayı hedefliyoruz."

"Fuarımız sanal olacak ama mağazalar reel olarak gezilebilecek"

Koray Çalışkan, etkinliğin, diğer sanal fuarlardan farklı olarak çizimden ziyade video özellikleriyle ön plana çıkacağını belirterek, "Fuarımız Türkiye'de bir ilki de taşıyor. Bu konu da, fiziki olarak kurulu bir ağın üzerinden fuarın geziliyor olması... Yurt dışı fuarlarda üreticiler, ürünlerini telefonlarından ya da bilgisayarlarından gösterirken, şimdi reel ortama taşınmış oluyor. Sanal fuar için ciddi bir tanıtım bütçesi de ayırdık. Sadece hedef ülkeye yönelik dijital tanıtımların yapılacağı bu fuar için devletten de tanıtım konusunda bütçe desteği bekliyoruz."

Dizi ihracatında yaşanan artışa değinen Çalışkan, dizilerin mobilya ihracatını hızlandırdığını, sanal fuarın da bu alanda destek sunacağını kaydetti.

"Almanya ile başlayacak, İngiltere ve Fransa ile devam edecek"

Modoko Başkanı Çalışkan, sanal fuarların aralık sonunda Almanya ile başlayacağını ifade ederek, bu ülkeye geçen yıl 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

En yüksek mobilya ihracatı yapılan ikinci ülke olan Almanya'ya rakamın artırılması gerektiğini belirten Çalışkan, "En yüksek beklentimiz Almanya'da... Bu ülkeye ihracatımızın en az 100 milyon dolar artmasını hedefliyoruz." dedi.

Çalışkan, sanal fuarların İngiltere ve Fransa ile devam edeceğini aktararak, "Burada asıl amacımız, katma değeri yüksek pazarlara ağırlık vermek. Sonraki süreçte İtalya gibi ülkelerle de fuarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Pandemi nedeniyle iç pazarda online satışlarda yaşanan artışa işaret eden Çalışkan, fuarda, salgın döneminde ofislerin eve taşınması nedeniyle öne çıkan rahat ve fonksiyonel mobilyaların da sergileneceğini, bu tarz ürünlere ilgi beklediklerini söyledi.