AB'ye ihracat yüzde 34 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Kasım 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,8 artarak 203 milyar 141 milyon 161 bin dolara çıktı.
Söz konusu dönemde AB ülkelerine yüzde 34,3 artışla 78 milyar 557 milyon 731 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Yılın 11 ayında AB ülkelerine en fazla otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, demir ve demir dışı metaller ihracatı yapıldı.
AB ülkelerine ihracatta otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, demir ve demir dışı metaller ihracatının payı yüzde 65 olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde AB ülkelerine 17 milyar 81 milyon 130 bin dolarlık otomotiv endüstrisi, 11 milyar 142 milyon 687 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 9 milyar 39 milyon 894 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, 7 milyar 582 milyon 986 bin dolarlık çelik ve 5 milyar 825 milyon 459 bin dolarlık demir ve demir dışı metaller ihracatı yapıldı.
Türkiye, AB ülkeleri arasında en fazla ihracatı ise Almanya'ya gerçekleştirdi.
Almanya'ya yapılan ihracat, Ocak-Kasım 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artarak 16 milyar 74 milyon 831 bin dolara yükseldi.
Almanya'ya en fazla ihracat İstanbul'dan gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde İstanbullu şirketlerin Almanya'ya dış satımı yüzde 23,1 artarak 7 milyar 54 milyon 168 bin dolara çıktı.
Yılın 11 ayında İstanbul'dan İtalya'ya 9 milyar 597 milyon 518 bin dolarlık, İspanya'ya 8 milyar 435 milyon 861 bin dolarlık, Fransa'ya 7 milyar 613 milyon 990 bin dolarlık, Hollanda'ya 5 milyar 624 milyon 632 bin dolarlık ve Romanya'ya 4 milyar 430 milyon 662 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!