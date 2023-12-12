Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Avrupa AB, yaptırım ihlallerini yargılayacak

        AB, yaptırım ihlallerini yargılayacak

        AB kurumları, üye ülkelerin yaptırımların ihlallerine yönelik cezalarını uyumlu hale getirecek ve yaptırımları ihlal edenlerin soruşturulmasını ve yargılanmasını kolaylaştıracak kurallarda anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:01 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB, yaptırım ihlallerini yargılayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve AB yaptırımlarının ihlalini cezai suçlar kapsamına alacak yasada uzlaşı sağlandığını açıkladı.

        AB'den "suçluların varlıklarıyla mücadele" adımı
        AB'den "suçluların varlıklarıyla mücadele" adımı

        Buna göre, AB yaptırımlarını ihlal eden veya kısıtlayıcı tedbirlerin çevresinden dolaşanların yargılanması sağlanacak. Üye ülkeler yaptırım ihlaline yönelik belirli eylemleri ortak olarak suç kapsamına alacak.

        YARDIM VE YATAKLIK SUÇ SAYILACAK

        Bu kapsama, AB kısıtlayıcı önlemlerine tabi kişilerin seyahat yasağını aşmasına yardımcı olmak, yaptırım uygulanan malların ticareti ve AB'nin kısıtlayıcı önlemlerinden etkilenen devlet veya kuruluşlarla işlemler yürütmek, kısıtlanmış finansal hizmetleri sağlamak, yaptırım uygulananların fonlarını gizlemek, bu suçları teşvik, yardım ve yataklık da suç olarak cezalandırılacak. Ayrıca, kasıtlı olmasa bile savaş malzemesi ticareti suç teşkil edecek.

        Üye ülkeler, AB yaptırımlarının ihlal edilmesini etkili, orantılı ve caydırıcı biçimde cezalandıracak. Kısıtlayıcı tedbirleri ihlal eden tüzel kişilerin ticari faaliyetlerine son verilebilecek.

        Yeni yasa, AB ülkeleri ile AP tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Habertürk Anasayfa