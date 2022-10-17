AB ve Total reyting sıralaması belli oldu! 16 Ekim Pazar 2022 reyting sonuçları belli oldu mu, kim birinci oldu?

AB ve Total reyting sıralaması belli oldu: 16 Ekim Pazar listesi!

Dün akşam ekranlara gelen Teşkilat, Yargı ve Masterchef programlarından sonra hangi dizi veya yarışmasının birinci olacağı merak ediliyor. İşte güncel reyting sıralaması…

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