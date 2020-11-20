AB ve İngiltere müzakerelerde ilerleme sağlandı

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 21-22 Kasım'da Suudi Arabistan ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenecek G 20 Zirvesi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.
G20 gündeminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve küresel sağlık konusu olduğunu anlatan Von der Leyen, salgının bütün dünyada can kayıpları ile birlikte ekonomik hasara neden olduğunu hatırlattı.
Von der Leyen, önceliklerinin virüsü tüm dünyada durdurmak olduğunu, bunun için aşı ve tedaviye yönelik ortak yatırımlar yapılması gerektiğini ifade etti.
Gelecekteki salgınlara daha iyi hazırlanılması gerektiğine işaret eden Von der Leyen, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu alanda öncü rol oynaması gerektiğini vurguladı.
Von der Leyen, zirvede toparlanma başlayana kadar ekonomik desteklerin önemine dikkati çekeceğini söyledi.
- İngiltere ile müzakereler
AB ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkiler hakkında bir anlaşma sağlanması için bütün konularda uzlaşılması gerektiğini anımsatan Von der Lyen, "Son günlerde önemli dosyalarda daha fazla ilerleme ve hareket gördük. Bu iyi bir durum." diye konuştu.
Von der Leyen, denetim, balıkçılık ve adil rekabet ortamı konularında müzakerelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Adil rekabet ortamı konusunun kamu desteklemeleri alanında ilerleme sağlandı." ifadesini kullandı.
AB Konseyi Başkanı Michel de gelecekte başka salgınların da yaşanabileceğine dikkati çekerek, "Salgınlara daha hazırlıklı olmak ve hızlı tepki verebilmek için bir uluslararası anlaşma gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Ülkelerin sürdürülebilir finansman konusunda iş birliğini artırmasını isteyen Michel, özellikle az gelişmiş ülkelerin borçlarının hafifletilmesinin önemini anlattı.
Michel, G20'nin acil biçimde doğa ve çevre dostu yeşil finansman alanına odaklanması gerektiğini ifade etti.
Öte yandan, pek çok sivil toplum kuruluşu ve siyasetçi, Yemen'deki iç savaşa müdahalesi ve Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dahil çeşitli insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Suudi Arabistan'ın G-20 Zirvesi'nin boykot edilmesini istiyor.
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