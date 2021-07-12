AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi

Brüksel'de toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi'nin resmi gündeminde yeni dijital teknolojilerin jeopolitiği, bu yıl sonunda taslağının hazırlanması beklenen AB'nin "Stratejik Pusula" adlı belgesi, Etiyopya gibi konular bulunuyor.
Toplantıda Mozambik'e Ensar’ul Sunna terör örgütüyle mücadeleye katkı için AB eğitim misyonu gönderilmesi hakkında AB Konseyi kararının alınması bekleniyor.
Lübnan'daki siyasi ve ekonomik kriz toplantı gündeminde bulunuyor. AB içinde krizin çözümüne katkı sağlamayan politikacılara yaptırım uygulanması fikri konuşuluyor. Bununla ilgili bir karar verilmedi ancak konu AB Konseyi’nde tartışılıyor.
Bakanların toplantısında Güney Kafkasya da konuşulacak. Avusturya, Litvanya ve Romanya dışişleri bakanlarının Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’a yaptıkları ziyaretlerin sonuçları hakkında Konsey’e bilgi verilecek.
AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Afganistan da gündem maddeleri arasında bulunuyor. NATO’nun çekilme kararının ardından son durumun görüşüleceği toplantının bu başlığında Kabil havalimanının işlevsel olmasının önemine vurgu yapılması bekleniyor.
- İsrailli Bakan Lapid ile görüşecekler
AB bakanları, öğle yemeğinde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile de bir araya gelecek. Lapid ile AB-İsrail ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Lübnan ve İran gibi bölgesel konular ele alınacak.
AB tarafı, İsrail-Filistin meselesinde AB’nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonunu vurgulayacak. Toplantıda "İsrail'deki yeni hükümetle birlikte özellikle Orta Doğu Barış Süreci'nde yeni bir görüş, yeni bir yaklaşım olabilir mi, Orta Doğu Dörtlüsü canlandırılabilir mi" gibi sorulara cevap aranacak.
İsrail tarafının ise en son 2012'de yapılan AB-İsrail Ortaklık Konseyi'nin yeniden bir araya gelmesi için bir tarih belirlenmesinde ısrar edeceği belirtiliyor. Bu konuda AB içinde henüz bir ortak karara varılmadığı, bazı ülkelerin öncelikle İsrail'in Filistin ile barış süreci hakkındaki niyetini görmek istediği ifade ediliyor.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantıya girerken yaptığı açıklamada, Lapid'in ziyaretinin AB-İsrail ilişkilerini "yeniden başlatmak" için iyi bir fırsat olacağını, ilişkilerin son yıllarda gerilediğini söyledi.
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