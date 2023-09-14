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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB ülkelerinde geçen yıl 14,7 milyon bisiklet üretildi  - İş-Yaşam Haberleri

        AB ülkelerinde geçen yıl 14,7 milyon bisiklet üretildi 

        Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, geçen yıl yaklaşık 14,7 milyon adet bisiklet üretti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:27
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        Avrupa'da geçen yıl 14,7 milyon bisiklet üretildi 
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2022 yılı bisiklet üretime ilişkin verileri yayımladı.

        Buna göre, AB ülkelerinde geçen yıl bisiklet üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 yükselerek 14,7 milyon oldu.

        Bisiklet üretimi 2012-2022 döneminde ise yüzde 29 arttı.

        AB ülkeleri arasında en fazla bisiklet üretimini Portekiz gerçekleştirdi. Geçen yıl Portekiz'de toplam 2,7 milyon bisiklet üretildi. Bisiklet üretiminde Portekiz'i en yakın 2,6 milyonla Romanya, 2,5 milyonla İtalya, 1,7 milyonla Almanya ve 1 milyonla Polonya izledi.

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