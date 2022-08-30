AB, Ukrayna için 'askeri yardım misyonu' kurabilir

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da gayriresmi nitelikte düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AB ülkelerinin Ukrayna ordusunun eğitilmesine yönelik birçok faaliyetinin bulunduğunu hatırlatan Borrell, bunların uyum içinde yürütülmesinin önemine işaret etti.
Borrell, "Tüm üye ülkeler bunda ve Ukrayna için bir AB askeri yardım misyonu kurulmasına dair parametrelerin belirlenmesi çalışmalarını başlatmakta hemfikir." dedi.
Bugünkü toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un da video konferansla katılarak sahadaki durumu anlattığını ve kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını aktardığını belirten Borrell, sadece askerlerin eğitimi değil, üst seviye askeri eğitimlerin de bu misyon çerçevesinde verileceğini aktardı.
Borrell, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini; ne kadar gerekirse o kadar destek vereceklerini vurgulayarak "Hızlı ve iddialı olmalıyız. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin durumu ve özellikleri temelinde katma değer sağlamalı ve esnek davranmalıyız." diye konuştu.
Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri malzeme desteğinin giderek azaldığına yönelik iddiaların doğru olmadığını da sözlerine ekledi.
Bugünkü toplantı gayriresmi nitelik taşıdığı için AB askeri eğitim misyonu konusunda resmi karar alınmadı
TÜRKİYE'YE TAHIL ANLAŞMASI TEŞEKKÜRÜ
Toplantıda Ukrayna'dan tahıl ihracatının sağlanmasına yönelik imzalanan anlaşmanın de ele alındığının bilgisini veren Borrell, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine değinerek şunları söyledi:
"Sadece biz değil, bütün dünya artan enflasyon ve borçlardan kaynaklanan ciddi mali yüklerle karşı karşıya. Bu yüzden Karadeniz tahıl anlaşmasının şu ana kadar işe yaradığını görmekten dolayı mutluyuz. Birleşmiş Milletlere tebrikler ve Türkiye'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz."
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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