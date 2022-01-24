AB Ukrayna'dan diplomatlarını geri çekecek mi?

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Dünya, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi takip ederken, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin henüz Ukrayna’daki diplomatlarını geri çekmeyi düşünmediğini söyledi.

Borrell, gazetecilere verdiği demeçte konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın olası askeri saldırısını değerlendirdiklerini belirten Borrell, Ukrayna'daki diplomatları henüz geri çekmeyi planlamadıklarını söyledi. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bilgi vereceğini belirtti.

"AYRILMAK İÇİN NEDEN GÖRMÜYORUZ"

Borrell, "Aynı şeyi yapmayacağız, çünkü herhangi bir özel neden bilmiyoruz. Blinken bizi bilgilendirecek" dedi. Müzakerelerin sürdüğünü belirten Borrell, Blinken ek bir bilgi vermedikçe şu an Ukrayna'dan ayrılmak için bir neden görmediğini belirtti.

ABD'DEN UKRAYNA'YA YÖNELİK SEYAHAT UYARISI

Öte yandan ABD, muhtemel Rusya müdahalesine karşı Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı da yapıldı.