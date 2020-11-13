AB üçüncü çeyrekte yüzde 11,6 büyüdü

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin tahmini verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,6 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin üçünü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 4,4 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,6 artarken, 2019'un üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,3'lük düşüş gösterdi.

GSYH, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 18,2, İspanya'da yüzde 16,7, İtalya'da yüzde 16,1, Belçika'da yüzde 10,7, Almanya'da yüzde 8,2 yükseldi.

Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Euro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış belirlendi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci çeyrekte Euro Bölgesi yüzde 11,8, AB de yüzde 11,4'lik rekor seviyelerde küçülmüştü.

Eurostat’ın ekim ayında yayımladığı üçüncü çeyrek öncü verilerinde AB’nin yüzde 12,1 Avro Bölgesi’nin yüzde 12,7 büyüdüğü öngörülmüştü.

Son verilerde AB ve Avro Bölgesi’nin büyüme oranlarının aşığı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.