AB: Türkiye ile istediğimiz öngörülebilir ilişki için birlikte çalışmalıyız

Michel, "geçen yılın değerlendirmesi ve gelecekteki sınamalar" konusunda düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler konusundaki soruyu yanıtladı.
"Bence artık kedi fare oyunu bitmeli." diyen Michel, 1 Ekim'deki AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkiler hakkında yoğun görüşmelerden sonra "Türkiye'ye pozitif bir teklif sunduklarını, el uzattıklarını" söyledi.
Michel, Akdeniz bölgesine ekonomi, göç, enerji gibi konuları göz önünde bulundurarak yaklaştıklarını ifade ederek, bu konularda ilerleme sağlayabilmek için Türkiye'nin tek taraflı eylemlerini ve "hasmane" olarak tanımladığı açıklamalarını sonlandırması, uluslararası hukuka uyması gerektiğini savundu.
Michel, "Ekimden beri olanlar pek olumlu değil. O zamandan bu yana tek taraflı eylemler atıldığını ve hasmane açıklamalar yapıldığını gördük. Ekimdeki toplantımızda aralık ayında nasıl ilerleyeceğimizi belirlemek için 27 ülke olarak bir karar aldık. Türkiye ile ilgili olarak daha fazla istikrar ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz. Ancak Türkiye'den ciddi anlamda olumlu bir hareket olmadığını görüyoruz ve bu bir mesele." diye konuştu.
Diplomasiyi kullanıp 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin bir soru üzerine Michel, şunları dile getirdi:
"Bir Avrupalı olarak ben diyalog taraftarıyım. Anlaşmazlıklarımız olduğunda krizleri yönetmek ve çözmek için diyalog kurmalıyız. AB'nin tamamı olarak Türkiye ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki kurmak istiyoruz. Ama bunun için iki tarafa da sorumluluk düşüyor. Bu öngörülebilir ilişkiyi elde etmek için birlikte çalışmamız gerekiyor ve bütün kanalları kullanacağız."
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