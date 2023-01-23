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AB Türkiye Delegasyonu: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da zirve yapılacak

24 Şubat 2021'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yıl dönümü nedeniyle 22 Şubat'ta İstanbul'da büyük bir zirvenin düzenleneceği bildirildi

Giriş: 23.01.2023 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
AB Türkiye Delegasyonu: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da zirve yapılacak
Savaşın yıl dönümünde İstanbul'da zirve yapılacak
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AA

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle 22 Şubat'ta İstanbul'da büyük bir zirve düzenleneceğini bildirdi.

Meyer-Landrut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da zirve gerçekleştirileceğini belirterek, 22 Şubat'taki zirveye Ukraynalı bir hükümet yetkilisinin de davet edileceğini söyledi.

Zirvede Türkiye'den de bir temsilcinin bulunacağını ancak henüz kim olduğunun bilinmediğini dile getiren Meyer-Landrut, savaşın jeopolitik ve ekonomik sonuçlarının ele alınacağına işaret etti.

Meyer-Landrut, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, aynı zamanda Ukrayna'ya olan desteğimizi de ifade etmenin bir yolu. Geçen yıl 24 Şubat, Rus saldırganlığının başlaması Avrupa tarihinde belirleyici bir an oldu. Avrupa tarihi bizim ortak coğrafyamızdır. İnsanlar sık sık 9-11 Eylül'ün Amerikan güvenlik tarihi için bir değişim anı olduğunu söyledi. 24 Şubat 2022'de de benzer önemli Avrupa güvenlik durumu olduğunu söyleyebilirim. Kıtamızda bir savaşımız var, acımasız büyük bir savaş, bu Avrupa kıtasının çok ötesinde sonuçları olan bir savaş."

Meyer-Landrut, savaşın sonuçlarının Ukrayna'yı çoktan aştığını vurgulayarak, savaşın herkesi etkilediğini kaydetti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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