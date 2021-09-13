AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Van Valiliğini ziyaret etti

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Programı kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret eden Landrut, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Ali Paşa Toplantı Salonu'nda Vali Mehmet Emin Bilmez'den son dönemde yaşanan düzensiz göçmen hareketliliği ile ilgili bilgi aldı.

Toplantıda İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sınır Güvenliği Daire Başkanı Mehmet Yüzer de alınan tedbirlerle ilgili sunum yaptı. Toplanın ardından Vali Bilmez, Landrut'a üzerinde Akdamar Kilisesi bulunan bir plaket verdi.