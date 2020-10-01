AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İSO'yu ziyaret etti

Meyer-Landrut, İstanbul'daki resmi temaslarını İSO ile sürdürdü.
Tanışma ziyaretinde İSO Başkanı Bahçıvan ile bir araya gelen Meyer-Landrut, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ilk resmi ziyaretleri kapsamında İstanbul'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Türkiye için İstanbul'un ticaret ve sanayi ortamının ne kadar önemli olduğunu bildiğini aktaran Meyer-Landrut, "Aynı zamanda AB-Türkiye ilişkileri bakımından da öyle. Bu toplantı iş dünyasının işleyişini anlamak ve karşılıklı kuruluşlarımızın temasını sağlamak için önümüzdeki günlerde yapacağımız birçok yapıcı toplantının başlangıcı." ifadelerini kullandı.
- "Uzun soluklu yolculuğun, yapıcı bir hedefe koşacağından eminiz"
İSO Başkanı Bahçıvan da göreve yeni başlayan Büyükelçi'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:
"Büyükelçinin görev dönemi, birikimleri ve deneyimleri ile AB-Türkiye ilişkileri açısından oldukça yapıcı ve dinamik bir süreç içinde geçecektir. İSO olarak, AB yolundaki Türkiye'nin bu konuya inanmış olan ilk öncü sivil toplumuyuz. 1965 yılında kurulan İktisadi Kalkınma Vakfı'nın kurucu ortağıyız.
Yaklaşık 50 yıla yakın süredir, sanayiciler olarak, Türkiye'nin AB yolculuğundaki hedeflerinden sapmadan bu yolculukta yol almaktayız. AB sürecinin uzun soluklu ve samimi bir ortaklık süreci olduğuna inanıyoruz. Dönem dönem farklı heyecanlar, farklı enerji kayıpları olsa da uzun soluklu yolculuğun, iki tarafın da samimi ve ortak anlayış içinde yapıcı bir hedefe koşacağından eminiz."
İki tarafın da kazan-kazan anlayışı ile hareket edeceğine olan inancını dile getiren Bahçıvan, önümüzdeki süreçte de şimdi olduğu gibi, yabancı ortakların, yabancı AB menşeili sanayicilerin de Türk sanayiciler ile birlikte Türkiye'nin imkanlarından yararlanmaya devam edeceğini söyledi.
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