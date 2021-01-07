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Avrupa Birliği Türk çeliğine 'damping' suçlamasıyla karşı tarife uyguladı, Türk sıcak haddelenmiş çeliğine yüzde 7.6'ya kadar tarife koydu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; AB'nin anti-damping vergi oranları ihracatçıya göre yüzde 4.8 ile 7.6 aralığında değişiyor.

Sıcak haddelenmiş çelik, otomobillerden inşaata kadar birçok sektörün girdi ürünü olarak kullanılıyor.

AB Komisyonu, Türkiye'den belirli sıcak haddelenmiş demir, alaşımlı ve alaşımsız çelik ürünlerinin ithalatına anti-damping soruşturmasını Mayıs 2020'de başlatmıştı.

Tarifeler Cuma gününden itibaren geçerli olacak ve en az 6 ay sürecek.