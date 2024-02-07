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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB temiz teknoloji üretimini artıracak - İş-Yaşam Haberleri

        AB temiz teknoloji üretimini artıracak

        Avrupa Birliği (AB) kurumları, temiz teknolojide yerel üretimi artırmak için hazırlanan yeni kurallarda anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 08:10 Güncelleme: 07.02.2024 - 08:10
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        Avrupa'dan temiz teknoloji kararı
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        Avrupa Birliği (AB)Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Net Sıfır Sanayi Yasası'nda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

        Buna göre, AB'nin yeşil sanayisi güçlendirilecek. Avrupa'nın net sıfır teknolojilere yönelik üretim ekosistemine destek verilecek.

        Yeşil teknoloji üretimine yönelik izin prosedürleri sadeleştirilecek.

        AB'nin 2030'a kadar rüzgar türbini, güneş paneli, batarya ve ısı pompası gibi stratejik teknoloji ürünleri ihtiyacını karşılaması için gereken üretimin yüzde 40'ını yerel olarak gerçekleştirmesi hedeflenecek.

        Ayrıca, 2030'a kadar yılda en az 50 milyon ton karbon yakalama ve depolama kapasitesi kurulacak.

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        Stratejik projelere daha fazla destek sağlanacak. Belirlenen projeler, inşaat ve kurulum için hızlandırılmış izin prosedürlerinden faydalanacak. Bu projelerin finansmana erişimi artırılacak.

        Büyük net sıfır teknolojili üretim projelerine en fazla 18 ayda izin verilecek. Küçük projelere ise gerekli onaylar 12 ayda sağlanacak.

        BU YIL YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

        Belirli bir teknolojiyle ilgilenen birkaç şirketin yoğunlaştığı net sıfır teknoloji vadilerinin gelişimi teşvik edilecek.

        Stratejik net sıfır teknolojilerle ilgili mal, iş ve hizmetleri satın alma şeklini belirleyen kamu ihale kuralları güncellenecek. Kurallar, bu teknolojilerin AB içinden tedarikinin daha iyi sağlanmasına uyumlu hale getirilecek.

        Kamu ihalelerinde sürdürülebilirlik ve AB arzının ne kadarının sağlandığı da gerekli kriterler arasında yer alacak.

        Yürürlüğe bu yıl girmesi beklenen yasa bu aşamadan sonra üye ülkeler ve AP tarafından resmen onaylanacak.

        AB, yeni yasa ile temiz teknoloji üretiminde Çin ve ABD gibi rakiplerini yakalamak istiyor.

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