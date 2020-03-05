05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AB savunma bakanları Hırvatistan'da toplandı - ZAGREB
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısından detaylar- Josep Borrell'in açıklaması- Damir Krsticevic'in açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüten Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapıldı.NATO-AB iş birliğinin ele alındığı toplantının ardından, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic ortak basın toplantısı düzenledi.Borrell, Akdeniz'de insan kaçakçılığına karşı sürdürülen Sofya Operasyonu'na değinerek, bu operasyon kapsamında insan kaçakçılarına ait 500 botun imha edildiğini, 151 kişi hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve 41 bin kişinin kurtarıldığını açıkladı.Avrupa'nın, kendi kapasitelerini kullandığı operasyonlar düzenlemesinin önemine işaret eden Borrell, "NATO, Avrupa'nın güvenliği için çok önemli, ancak Avrupa'nın da daha aktif rol almasını istiyoruz. NATO ile AB arasındaki iş birliğinin tamamlayıcı nitelikte olduğuna inanıyoruz." dedi.Zagreb'de bugün yapılacak AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı ile yarınki AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'na da değinen Borrell, mevcut durumun karar almayı gerektirdiğini vurguladı.Borrell, "Rusya ile Türkiye, görüşeceğimiz en önemli konular arasında yer alıyor. Rusya konusunda, Avrupa politikasına ihtiyacımız var. Rusya ile yaşanan bazı senaryolara karşı, bilhassa doğrudan bizi de etkileyen Libya ve Suriye konularında daha girişken bir tavır sergilemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.Sofya Operasyonu'nun ardından yeni bir operasyon daha başlatacaklarını duyuran Borrell, bu operasyonun da silah ambargosuna odaklanacağını belirtti.Krsticevic de AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın Hırvatistan için tarihi bir önem taşıdığını vurgulayarak, dönem başkanlığı boyunca savunma alanında bazı önceliklere yer vereceklerini açıkladı.Bu önceliklerden bazılarının Daimi Yapısal İş birliği Savunma Anlaşması'nın (PESCO) uygulamaya konulması, NATO ile AB iş birliğinin devam ettirilmesi ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi olduğunu kaydeden Krsticevic, AB, NATO ve BM'nin güvenli bir ortam oluşturulması için koordineli çalışmaları gerektiğini bildirdi.Zagreb'deki toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.
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