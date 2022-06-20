AB: Rusya'nın Ukrayna tahılının ülke dışına çıkışını engellemesi 'gerçek bir savaş suçu'

Russia is stopping Ukrainian ships leaving their ports

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna tahılının ülke dışına çıkışını engellemesini "gerçek bir savaş suçu" diye niteledi.

Borrell, "Dünyanın diğer bölgelerinde insanlar açlık çekerken, Ukrayna'da milyonlarca ton buğdayın tutulmasını anlamak mümkün değil" dedi ve Rusya'ya Ukrayna'nın Karadeniz limanlarındaki ablukasına son verme çağrısında bulundu.

Kriz, on milyonlarca insanın açlık riskiyle karşıya olduğu uyarılarının artmasına ve gıda fiyatlarının artmasına neden olmuştu.

AB Dışişleri Bakanları bugün Lüksemburg'da krizi ele almak üzere toplandı.

Toplantı öncesinde konuşan Borrell, "hayati önemdeki bu ürünü engellemeye devam etmesi halinde Rusya'dan hesap sorulması gerektiğini" belirtti.

Borrell, Rusya'nın gıda krizinin AB'nin yaptırımlarından kaynakladığı tezini reddetti.

AB, Moskova'nın fiyatların yükselmesi ve gıda sıkıntısının birliğin yaptırımlarından kaynaklandığı iddiasını reddediyor. Borrell, "Bu krizi Avrupa'nın yaptırımları yaratmadı. Çünkü bizim yaptırımlarımız gıdayı ve gübreyi hedef almıyor. Sorun Rusya'nın Ukrayna tahılının ülke dışına çıkışını engellmesinden kaynaklanıyor" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da, "Rusya küresel açlıkla oynamaktan vazgeçmeli. Bu dünya istikrarı için tehlikeli" diye konuştu.

Polonya Başbakanlık Müsteşarı Michal Dworczyk, Ukrayna'nın Polonya üzerinden tahıl ihracatını hızlandıracak önlemler konusunda Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüşecek.

Diğer gelişmeler:

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın önümüzdeki günlerde saldırılarını yoğunlaştırmasını bekledikleriniş söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus hava kuvvetlerinin gerekli desteği sağlamakta "başarısız olması" nedeniyle Rus kara birliklerinin "bitap düştüğünü" iddia etti.

Rusya Çin'in ana petrol tedarikçisi haline geldi. Rusya, Batı'nın Rus petrolüne yaptırım uygulaması nedeniyle Pekin'e indirimli petrol satmaya başlamıştı. Rusya, Mayıs'ta Çin'e geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 daha fazla ham petrol sattı. Daha önce Çin'e en fazla petrol satan ülke Suudi Arabistan'dı.

Rus gazeteci Dmitri Muratov, Ukrayna'da evlerini terk etmek zorunda kalan çocuklara yardım için Nobel Barış Ödülü'nü açık artırmayla satacağını açıkladı.