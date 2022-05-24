AB Rus petrolüne ambargo uygulayacak mı?

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'nin Rus petrol ithalatına yönelik ambargo kararını "birkaç gün içinde" kabul edeceğini söyledi.
Robert Habeck, Alman yayıncı ZDF'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline misilleme olarak AB'nin Rus petrolüne ambargo uygulayıp uygulamayacağına yönelik soruya, "Birkaç gün içinde bir karara ulaşacağız" dedi.
Ancak Habeck, ambargonun Kremlin'i otomatik olarak zayıflatmayacağı konusunda uyardı. ABD'nin Rus petrolüne ambargo ilan etmesinin ardından petrol fiyatlarının küresel anlamda yükseldiğini, Rusya'nın daha düşük hacimlerden daha fazla gelir elde ettiğini ifade etti.
Habeck, "Bu nedenle, Avrupa Komisyonu ve ABD artık petrol için "herhangi bir fiyat" konusunda değil, küresel fiyatları sınırlamak için bir teklif üzerinde çalışıyorlar." diye ekledi.
Habeck, "Açıkçası olağandışı bir önlem, ancak bunlar olağandışı zamanlar. Bu yol, yalnızca birçok ülke bu gemiye binerse işe yarar." ifadelerini kullandı.
PETROLDE ANA TEDARİKÇİ RUSYA
Avrupa'nın petrol ithalatında en büyük tedarikçi olarak Rusya ön plana çıkıyor.
Rusya, 2020'de toplam 440 milyon ton petrol ithal eden Avrupa'ya 113 milyon ton petrol satmıştı.
AB yetkililerinin Rusya'ya yönelik olarak şu ana kadar açıkladıkları yaptırımlarda enerji ihracatına kısıtlamalardan uzak durulması dikkati çekiyor.
Öte yandan ABD, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömürün ithalatını yasaklamış, İngiltere de 2022'nin sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıklamıştı. AB ise Rus petrolüne yönelik ambargo uygulama isteğini duyurmuş ama Birlik içinde Macaristan gibi ülkeler bu adıma yoğun bağımlılıklarından dolayı karşı çıkıyor.
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