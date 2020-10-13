AB, Rum yönetiminin "yatırım karşılığı vatandaşlık" programını araştıracak

AB Komisyonu Sözcülerinden Christian Wigand, günlük basın toplantısında, "AB Komisyonu, şu anda Rum yönetiminin programının AB yasalarıyla uyumlu olup olmadığını olası ihlal işlemi bakımından araştırıyor." dedi.
AB, Rum yönetiminin "altın vize" de denilen programını daha önce de eleştiriyordu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son olarak geçen ay yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, "Avrupa değerleri, satılık değildir." ifadesini kullanmıştı.
Wigand, von der Leyen'in bu sözlerini hatırlatarak Rum yönetiminden üst düzey yetkililerin, çıkar karşılığı AB vatandaşlığı vermelerini "inanamayarak izlediklerini" söyledi.
Komisyon üyelerinin, daha önce de yatırım karşılığı vize ve pasaport programları hakkındaki ciddi endişeleri, Rum yetkililere de doğrudan ilettiklerini aktaran Wigand, AB Komisyonunun Kıbrıs Rum kesimi dışında Bulgaristan ve Malta ile yatırım karşılığı vatandaşlık ve oturum programları hakkında yazışmalar ile siyasi temaslar yaptığını kaydetti.
AB Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rum yönetiminin "yatırım programını" 1 Kasım'dan itibaren kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Reynders, Rum kesiminin kararının hem kendisinin hem de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu program hakkındaki endişelerini dile getirmesinden sonra alındığına dikkati çekti.
Güney Kıbrıs Rum yönetiminde suça karışmış kişiler de yararlandığı için eleştirilen "yatırım karşılığı vatandaşlık" programının sonlandırıldığı açıklanmıştı.
Karar, Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris ve AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis'ın sabıka kaydı olan Çinli bir iş insanının Kıbrıs pasaportu almasına yardım etmeye hazır olduklarına dair gizli çekilmiş görüntülerin, Al Jazeera tarafından yayımlanmasının ardından alındı.
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