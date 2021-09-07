AB, Polonya'ya "yargı bağımsızlığı" gerekçesiyle para cezası verilmesini talep etti

AA

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya makamlarının ülkedeki "adalet sisteminin işlevini baltalayan eylemlere" devam ettiğine yönelik önceki Adalet Divanı kararları bağlamında Komisyonun yeni karar aldığı belirtildi.

Buna göre AB Komisyonu, AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanından, Polonya makamlarının yargı bağımsızlığını etkileyecek uygulamalarıyla ilgili Divan kararlarını uygulayana kadar günlük para cezası kesmesini talep etti.

AB Komisyonunun ayrıca, yargıçlara yönelik disiplin mekanizmasının AB yasalarıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle Polonya'ya resmi bir mektup gönderme kararı aldığı bildirildi.

Avrupa Adalet Divanı, Polonya'da yargıçlar için oluşturulan disiplin uygulamasının AB yasalarında yeri olmadığına dair hükmünü 15 Temmuz'da açıklamıştı. AB Komisyonu, bu hükmün ardından 20 Temmuz'da Polonya'ya mektup göndererek bu ülkenin Adalet Divanı kararlarına uymasını istemişti.

Polonya hükümeti ise 16 Ağustos'ta AB Komisyonuna karşılık vermiş, "yargıçları yargılayan" disiplin mekanizmasının mevcut şeklinin kaldırılması niyetinde olduklarını bildirmişti. AB Komisyonu, Polonya'nın Divan kararına uymak için gerekli tedbirleri almadığı sonucuna varmıştı.

Komisyon, bugün gönderileceği duyurulan yeni mektuba verilecek yeni yanıtı tatmin edici bulunmaması halinde konuyu bir kez daha AB Adalet Divanına taşınacağını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB genelinde adalet sistemleri bağımsız ve adil olmalıdır. AB vatandaşlarının hakları aynı şekilde garanti altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ise Avrupa Adalet Divanının kararlarının AB genelinde uygulanması gerektiğini, Adalet Divanının Polonyalı yargıçların bağımsızlığıyla ilgili son kararlarının Polonya tarafından tam olarak uygulanmadığını kaydetti.