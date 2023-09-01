Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB'nin Rusya ile ticareti azalıyor - İş-Yaşam Haberleri

        AB'nin Rusya ile ticareti azalıyor

        Avrupa Birliği'nin (AB) ikinci çeyrekteki toplam ticaretinde Rusya'nın payı yüzde 2'nin altına geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:31 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'nin Rusya ile ticareti azalıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), ikinci çeyrekte AB ile Rusya arasında yapılan ticarete ilişkin verileri yayımladı.

        Buna göre, AB'nin Rusya ile ticareti Ukrayna'daki savaşın ardından uygulanan yaptırımlardan büyük ölçüde etkilendi.

        AB'nin toplam ithalatında Rusya'nın payı Şubat 2022'de yüzde 9,6 seviyesindeyken bu oran Haziran 2023'te yüzde 1,7'ye düştü. Bu dönemde, Rusya'nın AB ihracatındaki payı da yüzde 3,8'den yüzde 1,4'e geriledi.

        Rusya'nın ikinci çeyrekte AB'nin toplam ticaretindeki payı ise yüzde 2'nin altına indi.

        AB, Mart 2022'de enerji ürünlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle 18,5 milyar avroyla Rusya'ya karşı en yüksek ticaret açığını verdi. AB-Rusya arasında ticaret açığı bu yılın haziran ayı itibarıyla ise 400 milyon avro seviyesine kadar indi.

        REKLAM

        AB'nin Rusya'ya ihracatı Mart 2022'de 3,4 milyar avro seviyesindeyken Haziran 2023'te 2,9 milyar avro oldu.

        Savaş öncesi dönem olan 2021'in ikinci çeyreğinde AB doğal gazının yüzde 38,5'ini, petrolünün yüzde 29,2'sini ve kömürünün yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik etmişti. Bu yılın ikinci çeyreğinde ise AB'nin Rusya'dan doğal gaz ithalatının payı yüzde 12,9'a, petrol ithalatının payı yüzde 2,3'e ve kömür ithalatının payı sıfıra indi.

        AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi.

        Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binden fazla kişi ve 250'ye yakın kurumun mal varlıkları donduruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        2 ildeki su kavgası 2 can aldı
        2 ildeki su kavgası 2 can aldı
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Habertürk Anasayfa