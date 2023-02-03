Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

AB'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı devreye girecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünleri ithalat yasağı uygulaması, 5 Şubat'ta başlayacak.

Giriş: 03.02.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
AB'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı devreye girecek
HABERTURK.COM

AB ülkelerinin geçen yıl haziran ayında kabul ettiği Rusya'dan deniz yoluyla taşınan rafineri petrol ürünleri ithalat yasağını da içeren 6'ncı yaptırım paketi, 8 aylık geçiş sürecinin sona ermesiyle 5 Şubat Pazar günü uygulamaya girecek.

Yaptırım kapsamında, AB ve G7 ülkelerine ait gemilerin Rus menşeli dizel, gaz yağı, sıvı yakıt gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerini taşıması yasaklanacak.

Ayrıca, Batı şirketleri, Rus rafineri ürünleri taşıyanlara sigorta, finansman ve komisyonculuk gibi çeşitli hizmetleri sunamayacak.

Üçüncü ülkelere Rus petrol ürünlerinin ihracatında kısıtlamalar

AB ve G7, Rusya'nın üçüncü ülkelere yapacağı rafineri petrol ürünleri ihracatına da sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Bu çerçevede, AB ve G7 ülkeleri Rusya'ya yüksek değerli ve düşük değerli rafineri ürünleri olmak üzere iki farklı tavan fiyat uygulanması üzerinde çalışmalar yapıyor.

AB, Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmesini istedi.

Bu konuda halen üye ülkeler arasında müzakereler devam ediyor.

Tavan fiyatta bir uzlaşı sağlanırsa Batılı şirketler, Rusya'dan üçüncü ülkelere rafineri petrol ürünleri ihracatına ancak söz konusu ürünün belirlenecek tavan fiyatın altında satılması halinde hizmet sunabilecek.

AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararlarının uygulanmasına 5 Aralık'ta başlanmıştı.

Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

"AB'nin Rus petrol ürünlerine ambargosuyla enerji piyasalarında dengesizlik artacak"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrol ürünlerine yönelik yaptırımlarına olumsuz baktıklarını belirterek, "Doğal olarak bu, küresel enerji piyasalarında daha fazla dengesizliğe yol açacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Rus petrol ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek ambargosunu değerlendirdi.

Söz konusu yaptırımlara, diğer yaptırımlara olduğu gibi olumsuz yaklaştıklarını vurgulayan Peskov, "Doğal olarak bu, küresel enerji piyasalarında daha fazla dengesizliğe yol açacak." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'nın petrol ürünlerine yönelik ambargoyla ilgili gerekli önlemleri alacağını belirterek, "Ortaya çıkan risklere karşı çıkarlarımızı korumak için önlemler alacağız." dedi.

AB ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varırken, Rus petrol ürünlerine de tavan fiyat belirlenmesi için istişareler yürütüyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
EYT staj sigortasında son durum
EYT staj sigortasında son durum
Kamyonla otomobil çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı
Kamyonla otomobil çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Durağa dalan İETT şoförü tutuklandı
Durağa dalan İETT şoförü tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.