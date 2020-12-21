AB'nin Pfizer'ın Kovid-19 aşısı için ödeyeceği rakam belli oldu - Haberler

Reuters

Avrupa Birliği, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı için doz başına 15.50 euro, yani 18.90 dolar ödemeyi kabul etti.

Reuters tarafından görülen AB belgesine göre gizli olan ve toplam 300 milyon doz için müzakere edilen fiyat, Reuters'ın Kasım ayında bildirdiğine uygun olarak, ABD'nin aynı aşının 100 milyon dozluk ilk sevkiyatı için ödemeyi kabul ettiği doz başına 19.50 doların biraz altında bulunuyor.

AB'nin Pfizer ve Alman ortağı BioNTech ile aşı alım anlaşması yaptığını 11 Kasım'da duyurdu, fiyat bilgisinin yer aldığı belge ise 18 Kasım tarihini taşıyordu.

AB'nin ilaç düzenleme kurumu, İngiltere ve ABD dahil olmak üzere bazı ülkelerde onay alan aşıya büyük ihtimalle bu hafta içinde kullanım izni verecek.