AB'nin katılım öncesi mali yardımlarının üçüncü dönemi başlıyor

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından yapılan açıklamada, AB tarafından sağlanan hibe nitelikli IPA fonları hakkında bilgi verildi. Açıklamada, fonların, Türkiye’nin AB müktesebatına uyumu ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülen proje ve programlar vasıtasıyla kullanıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda Türkiye bir aday ülke olarak 2002-2020 yıllarında demokrasi ve yönetişim, hukukun üstünlüğü ve temel haklar, çevre ve iklim eylemi, ulaştırma, enerji, rekabet edebilirlik ve yenilikçilik, eğitim, istihdam ve sosyal politikalar, tarım ve kırsal kalkınma alanındaki muhtelif projeler ve programlar vasıtasıyla toplam 9,3 milyar avro kadar kaynak kullanmıştır." ifadesi yer aldı.
IPA’nın yeni dönemi çalışmalarını başlatmak amacıyla 13 Mayıs 2020'de gerçekleştirilen Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu toplantısında IPA’nın 2021-2027 yıllarını kapsayacak yeni dönemi hakkında AB Başkanlığı tarafından bakanlıklara bilgi verildiği ve bakan yardımcıları tarafından yürütülen proje hazırlıkları hakkında değerlendirme yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı toplantıda, Komisyonun IPA’nın 2021-2027 yıllarını kapsayacak yeni dönemi için yedi aday ülkeye yaklaşık 14 milyar avroluk bir bütçe ayırdığını ve ülke tahsisatlarının olmayacağı bu yeni dönemde performansa dayalı rekabetçi bir programlama süreci yürütüleceğini ifade ederek, ülke olarak IPA III dönemi fonlarından azami ölçüde yararlanmak amacıyla ulusal ve AB uyum öncelikleri ile azami ölçüde uyumlu ve hemen uygulamaya geçebilecek şekilde olgun projelerin geliştirilmesi için tüm bakanlıklar ile uyum içinde çalışmaya başlanıldığına vurgu yapmıştır."
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