AB'nin ithalatı eylülde hızlı yükseldi

Avrupa Birliği'nin (AB) ithalatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarak 186,9 milyar avroya, ithalatı da yüzde 26,5 yükselerek 186,4 milyar avroya çıktı. Böylece AB, eylül ayında 500 milyon avroluk dış ticaret fazlası verdi.
Avro Bölgesi'nde ise ihracat, eylülde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 yükselişle 209,3 milyar avro, ithalat da yüzde 21,6 artışla 202 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, eylülde 7,3 milyar avro olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 34,1 milyar avro ile ABD, 25,2 milyar avro ile Birleşik Krallık, 18,3 milyar avro ile Çin, 13,1 milyar avro ile İsviçre, 7,8 milyar avro ile Rusya ve 6,5 milyar avro ile Türkiye oldu.
AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 44,4 milyar avro ile Çin, 20,5 milyar avro ile ABD, 13,4 milyar avro ile Rusya, 12,5 milyar avro ile Birleşik Krallık, 10,2 milyar avro ile İsviçre, 6,8 milyar avro ile Norveç ve 6,6 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.
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