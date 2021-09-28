AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın 3. doz aşı başvurusunu inceliyor

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EMA'dan yapılan açıklamada, Moderna'nın Covid-19'a karşı mRNA teknolojisiyle geliştirdiği aşının 12 yaşından büyüklere "hatırlatma dozu" olarak üçüncü kez uygulanması konusunda başvuru yaptığı, başvurunun incelemeye alındığı bildirildi.

"Spikevax" adlı aşının hatırlatma dozunun ikinci dozdan en az 6 ay sonra uygulanması öngörülüyor. Hatırlatma dozu, bağışıklık sistemindeki korumanın azalmasına karşılık yapılabiliyor.

EMA, daha önce de Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen "Comirnaty" adlı aşının üçüncü dozunun kullanımıyla ilgili değerlendirmeye başladığını açıklamıştı. Değerlendirme sonucunun ekim başında duyurulabileceği belirtiliyor.

EMA yetkilileri, takviye olarak uygulanacak üçüncü doz ihtiyacının genel nüfusta şu an için acil bir gereklilik olmadığını değerlendiriyor ancak gerek duyulması halinde ek dozların kullanımında sakınca bulunmadığına dair kanıtların sağlanmasını istiyor.

EMA, Moderna'nın Covid-19 aşısına Ocak 2021'de onay vermişti. Aşı şu anda AB ülkelerinde 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılıyor.