Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.263,84 %0,88
        DOLAR 41,3081 %0,10
        EURO 48,9819 %0,43
        GRAM ALTIN 4.870,55 %0,28
        FAİZ 39,83 %0,30
        GÜMÜŞ GRAM 55,65 %0,58
        BITCOIN 117.299,00 %1,42
        GBP/TRY 56,2895 %0,04
        EUR/USD 1,1828 %0,13
        BRENT 68,00 %0,07
        ÇEYREK ALTIN 7.963,35 %0,28
        Haberler Ekonomi Enerji AB'nin boru gazı ithalatı ilk yarıda yüzde 9 düştü - Enerji Haberleri

        AB'nin boru gazı ithalatı ilk yarıda yüzde 9 düştü

        Avrupa Birliği'nin (AB) boru gazı ithalatı Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının ocakta durmasının ardından ilk yarıda yüzde 9 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 14:39 Güncelleme: 18.09.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'nin boru gazı ithalatı ilk yarıda düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün (IEEFA) yayımladığı verilere göre, AB, ilk yarıda boru gazı ve LNG dahil toplam 149,9 milyar metreküp gaz ithal etti.

        Ukrayna üzerinden sevk edilen Rus gazının ocakta devre dışı kalmasının ardından AB'nin boru gazı ithalatı ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 gerilerken, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı yüzde 22 artış kaydetti. AB'nin ocak-haziran döneminde boru gazı ve LNG ithalatı toplamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı.

        AB, geçen yıl Ukrayna üzerinden 15 milyar metreküp Rus gazı ithal etmişti.

        Rus boru gazının devre dışı kalmasıyla bazı AB ülkeleri gaz tedarikinde farklı seçeneklere gitti. Düşüşte AB'nin enerji verimliliği, yenilenebilir enerjinin kapasitesinin artması konusunda yaptığı hamlelerin etkili olduğu değerlendiriliyor. AB'nin gaz ithalatının gelecek yıl da düşmeye devam etmesi bekleniyor.

        REKLAM

        Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Rus gazı ve petrolünden uzaklaşmaya çalışan AB, bu ülkeden petrol ve gaz alımını 2027 sonuna kadar kademeli olarak sona erdirmeyi hedefliyor.

        AB ilk yarıda en fazla boru gazını Norveç'ten aldı

        Bununla birlikte ilk yarıda AB'nin en fazla boru gazı tedariki yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yüzde 55'lik payla Norveç öne çıktı. Bu ülkeyi yüzde 19 ile Cezayir, yüzde 10 ile Türkiye takip etti.

        Diğer yandan AB'nin Azerbaycan, Libya ve Norveç'ten boru gazı alımı ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre azalırken, Cezayir, Türkiye ve İngiltere'den ise artış kaydetti. Türkiye üzerinden Rus gazı ithalatında artış yaşandığına işaret edildi.

        Öte yandan verilere göre, AB ülkeleri 2022 başından bu yana 83 milyar eurosu Rusya'ya olmak üzere boru gazı ithalatına 380 milyar euro ödedi.

        IEEFA Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede AB'nin gaz talebinde yapısal olarak düşüş olduğunu belirterek, bu yılın gaz ithalatında görülen kısmi artışın AB üyelerine enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hedeflerini tutturmalarına yönelik bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini ifade etti.

        Jaller-Makarewicz, şunları kaydetti:

        "Şebekenin hızla modernizasyonunun yapılmasının yanı sıra güneş, rüzgar enerjisi ile ısı pompalarının daha ivedi şekilde devreye alınması AB'nin LNG tedarikinde yaşanacak kesintilere karşı kırılganlığını azaltacak, enerji güvenliğini iyileştirecek ve tüketicileri gaz fiyatlarının oynaklığından koruyacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        Habertürk Anasayfa