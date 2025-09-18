AB'nin boru gazı ithalatı ilk yarıda yüzde 9 düştü

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün (IEEFA) yayımladığı verilere göre, AB, ilk yarıda boru gazı ve LNG dahil toplam 149,9 milyar metreküp gaz ithal etti.

Ukrayna üzerinden sevk edilen Rus gazının ocakta devre dışı kalmasının ardından AB'nin boru gazı ithalatı ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 gerilerken, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı yüzde 22 artış kaydetti. AB'nin ocak-haziran döneminde boru gazı ve LNG ithalatı toplamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı.

AB, geçen yıl Ukrayna üzerinden 15 milyar metreküp Rus gazı ithal etmişti.

Rus boru gazının devre dışı kalmasıyla bazı AB ülkeleri gaz tedarikinde farklı seçeneklere gitti. Düşüşte AB'nin enerji verimliliği, yenilenebilir enerjinin kapasitesinin artması konusunda yaptığı hamlelerin etkili olduğu değerlendiriliyor. AB'nin gaz ithalatının gelecek yıl da düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Rus gazı ve petrolünden uzaklaşmaya çalışan AB, bu ülkeden petrol ve gaz alımını 2027 sonuna kadar kademeli olarak sona erdirmeyi hedefliyor.

AB ilk yarıda en fazla boru gazını Norveç'ten aldı

Bununla birlikte ilk yarıda AB'nin en fazla boru gazı tedariki yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yüzde 55'lik payla Norveç öne çıktı. Bu ülkeyi yüzde 19 ile Cezayir, yüzde 10 ile Türkiye takip etti.

Diğer yandan AB'nin Azerbaycan, Libya ve Norveç'ten boru gazı alımı ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre azalırken, Cezayir, Türkiye ve İngiltere'den ise artış kaydetti. Türkiye üzerinden Rus gazı ithalatında artış yaşandığına işaret edildi.

Öte yandan verilere göre, AB ülkeleri 2022 başından bu yana 83 milyar eurosu Rusya'ya olmak üzere boru gazı ithalatına 380 milyar euro ödedi.

IEEFA Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede AB'nin gaz talebinde yapısal olarak düşüş olduğunu belirterek, bu yılın gaz ithalatında görülen kısmi artışın AB üyelerine enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hedeflerini tutturmalarına yönelik bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini ifade etti.

Jaller-Makarewicz, şunları kaydetti:

"Şebekenin hızla modernizasyonunun yapılmasının yanı sıra güneş, rüzgar enerjisi ile ısı pompalarının daha ivedi şekilde devreye alınması AB'nin LNG tedarikinde yaşanacak kesintilere karşı kırılganlığını azaltacak, enerji güvenliğini iyileştirecek ve tüketicileri gaz fiyatlarının oynaklığından koruyacak."