AB'nin 2022 bütçesi belirlendi

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılan 2022 yılı bütçe müzakerelerinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.
Buna göre, AB'nin gelecek yılki bütçesinde gelirler 169,5 milyar Euro, harcamalar ise 170,6 milyar Euro düzeyinde gerçekleşecek. Bütçe, ekonomik toparlanma, iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanlara öncelik verecek.
Bütçe konusunda sağlanan uzlaşmanın ardından, AB Konseyi ile AP'nin bütçe anlaşmasını resmi olarak onaylaması gerekiyor.
2021 yılında AB bütçesinde gelirler 164,3 milyar avro, harcamalar ise 166,1 milyar Euro düzeyinde belirlenmişti.
BÜTÇE HAKKINDA
AB üyesi ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.
AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.
AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı yapıyor.
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