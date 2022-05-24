AB: Macaristan'la ilgili endişeler sürüyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, Macaristan'da olumlu gelişmelere nazaran hukukun üstünlüğüyle ilgili endişelerin sürdüğünü, bunların çözümü için yeni hükümet ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Reynders, AB ülkelerinin Birlik işlerinden sorumlu bakanlarının görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Macaristan'daki anayasal ve seçim sistemi, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü gibi konuların masaya yatırıldığını belirten Reynders, nisandaki seçimlerin iyi gittiğini, seçmenlere katılımları için açık fırsatlar sağlandığını ancak özellikle medyanın tarafsızlığı ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaflığı konularındaki endişelerin sürdüğünü dile getirdi.

Reynders, hakim ve savcıların maaşlarına yapılan zam gibi memnuniyetle karşılanan gelişmeler olduğunu ancak hukukun üstünlüğü konusunda daha olumlu bir gelişme rapor edemeyeceğini anlattı.

Didier Reynders, Macaristan ile gündeme getirilen sorunları çözmek için çalışmaya hazır olunduğuna dikkati çekti.

Gazetecilerin 7. madde ve koşulluluk prosedürleriyle ilgili sorusu üzerine Reyners, iki sürecin birbirinden ayrı olduğunu, süreçlerin devam ettiğini ve yeni hükümetle diyaloga tekrardan başlanacağını bildirdi.

Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle uzun süredir AB tarafından eleştiriliyordu. AB, Macaristan'a karşı AB Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasını öngören ve "nükleer seçenek" olarak adlandırılan 7. maddenin uygulanmasıyla ilgili süreci 2018'de başlatmıştı. Geçen ay ise AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Budapeşte yönetimine karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan "koşulluluk mekanizması" prosedürü devreye konmuştu.