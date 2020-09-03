AB, lityumu kritik ham maddeler listesine ekledi

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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ve AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de kritik ham maddelere ilişkin stratejileri içeren eylem planına hakkında basın toplantısı düzenledi.

Sefcovic, güvenli ve sürdürülebilir ham madde tedarikinin dirençli bir ekonomi için ön koşul olduğunu belirterek, "Avrupa, elektrikli otomobil bataryaları ve enerji depolama için 2030'a kadar 18 kat , 2050'ye kadar da 60 kat daha fazla lityuma ihtiyaç duyacak." diye konuştu.

Fosil yakıtlara olan bağımlılığı kritik ham madde bağımlığına dönüştürmek istemediklerini ifade eden Sefcovic, ham maddelerde yüksek bağımlılığı azaltan, kaynakları çeşitlendiren, sürdürülebilir stratejiler izleyeceklerini anlattı.

Sefcovic, AB'nin bataryalarda kullanılan lityumu kritik ham maddeler listesine ekleme kararı aldığına dikkati çekti.

Breton da Avrupa'nın çevreci ve dijital dönüşümünde kritik ham maddelerin önemine işaret etti.

Avrupa'nın kritik ham maddelerde tamamen dışa bağımlı olmaması gerektiğini söyleyen Breton, özellikle nadir elementlerde 3'üncü ülkelerden tedariki çeşitlendirmeyi, AB'nin kendi çıkartma, işleme ve geri dönüşüm kapasitesini artırmayı planladıklarını ifade etti.