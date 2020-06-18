AB liderlerinden "pandemik" buluşma

AA

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere bir araya gelecek.

Kovid-19 nedeniyle video konferans yöntemiyle yarın gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da katılacak.

Zirvede, salgının neden olduğu ekonomik krizle nasıl mücadele edileceği liderler tarafından ele alınacak.

Liderler, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı AB Komisyonu'nun hazırladığı toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile 1,1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağını değerlendirecek.

-Teklifler hakkında

AB Komisyonu, Birlik'in 2021-2027 yıllarındaki bütçesinin toplam boyutunun 1,1 trilyon avro olmasını, söz konusu bütçeye, AB Komisyonunun üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alarak kurulacak bir fon entegre edilmesini teklif etmişti.

Ekonomik kurtarma fonunun toplam boyutunun 750 milyar avro olmasını öneren AB Komisyonu, bunun üye ülkelere 500 milyar avroluk hibe, 250 milyar avroluk kredi sağlamasını planlamıştı.

Teklifte, fon kaynaklarının büyük kısmının salgından en fazla etkilenen AB ülkelerinden İtalya, İspanya ve Fransa'ya ayrılması dikkati çekmişti.

- Süreçle ilgili tartışmalar

AB ülkeleri içinde "tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Danimarka, Hollanda, İsveç ve Avusturya özellikle kurtarma programındaki hibeyi soğuk karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

Özellikle kamu borcu düşük olan Macaristan ve Çekya gibi ülkeler ise söz konusu kurtarma programını, görece yoksul AB ülkelerinin kriz durumundaki yüksek borçlu zengin ülkeleri kurtarması olarak görüyor ve kendilerine daha fazla pay ayrılmasını talep ediyor.

Kurtarma programı ile birlikte AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik müzakerelerin de sert geçmesi bekleniyor.

Bütçenin boyutu, harcama alanları ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları hakkında ciddi tartışmalar yaşanması öngörülüyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu onayı ile alınıyor.

Söz konusu kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe tekliflerinde ortak tutum belirlenmesi için AB ülkeleri arasında zorlu bir müzakere süreci yaşanması bekleniyor.

Bu zirvede liderlerin söz konusu bütçe ve kurtarma programında anlaşması öngörülmüyor.

AB liderlerinin aynı konuları görüşmek üzere temmuz ayında video konferans yerine Brüksel'de fiziki bir toplantıda bir araya gelmeleri bekleniyor.