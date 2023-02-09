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AB liderlerinden depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından AB Zirvesi, Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Giriş: 09.02.2023 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
AB liderlerinden depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
AB'den depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
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AA

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya destek, göç ve ekonomi gibi konuları ele almak üzere olağanüstü zirve toplantısında Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıya başkanlık eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, toplantının 1 dakikalık saygı duruşuyla açıldığını bildirdi.

Leyts, "Olağanüstü AB Konseyi Toplantısı, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı." ifadesini kullandı.

AB Zirvesi'ne bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılması planlanıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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