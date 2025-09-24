Habertürk
        Haberler Dünya AB liderleri, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü | Dış Haberler

        AB liderleri, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

        AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Costa, BMGK kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 11:59 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:59
        AB liderleri Şara ile görüştü
        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

        Von der Leyen ve Costa, sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları aynı mesajı içeren paylaşımlarda, BM 80. Genel Kurulu için bulundukları New York'ta Şara ile iyi bir görüşme yaptıklarını duyurdu.

        Görüşmede, Suriye'nin geçiş sürecinde karşılaştığı zorlukları ele aldıklarını aktaran Costa ve von der Leyen, AB'nin "zararlı dış müdahalelerden uzak, kapsayıcı, barışçıl ve Suriyelilerin liderliğinde bir geçiş sürecini" desteklediğini kaydetti.

        Costa ve von der Leyen, Suriye ile siyasi diyaloğu artırma, acil insani ihtiyaçları karşılama ve ülkenin yeniden inşasını desteklemede kararlı olduklarını vurguladı.

