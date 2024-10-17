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        Haberler Dünya Avrupa AB liderleri düzensiz göçmenlerin geri dönüşlerinin hızlandırılmasını istiyor | Dış Haberler

        AB liderleri düzensiz göçmenlerin geri dönüşlerinin hızlandırılmasını istiyor

        Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonunu düzensiz göçmenlerin geri dönüşlerini hızlandıracak yeni yasa teklifi hazırlamaya davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 23:16 Güncelleme: 17.10.2024 - 23:16
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        AB liderleri, düzensiz göçmenlerin geri dönmelerini istiyor
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        AB liderleri, Brüksel'deki zirve toplantısının en önemli gündem maddelerinden göç konusundaki sonuç bildirisini, uzun tartışmaların ardından kabul etti.

        Bildiriye göre liderler, göçün ulusal hükümetlerce değil, Avrupa çapında ele alınması gereken bir problem olduğunun altını çizdi.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in zirve öncesinde liderlere gönderdiği, AB ülkelerinde sığınma başvurusu yapanların süreçlerinin 3. ülkelerde kurulacak merkezlerde devam ettirilmesini de içeren mektubuna dair istişarelerde bulunan liderler, kaynak ve transit ülkelerle yapılacak işbirliğinin önemini vurguladı.

        Yasal ve düzenli göçün teşvik edilmesi gerektiğini belirten liderler, Komisyonu geri dönüşlerle ilgili yeni yasa teklifi sunmaya davet etti.

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        Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

        "AB Konseyi, diplomasi, kalkınma, ticaret ve vizeler de dahil olmak üzere tüm ilgili AB politikalarını ve araçlarını kullanarak AB'den geri dönüşleri kolaylaştırmak, artırmak ve hızlandırmak için her düzeyde kararlı eylem çağrısında bulunmaktadır."

        Bildiride ayrıca, von der Leyen'in mektubunda yer aldığı gibi, düzensiz göçü önlemek için "yeni yöntemler" keşfedilmesi gerektiği kaydedildi.

        Son dönemde Almanya'nın da aralarında bulunduğu AB ülkelerinin Şengen bölgesinde sınır kontrolleri uygulamasına da atıfta bulunulan bildiride, AB'nin vizesiz seyahat bölgesinin düzgün işleyişinin önemine dikkat çekildi.

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