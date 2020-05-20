AB, Kovid-19 nedeniyle mali kurallarını uygulamayacak

AB Komisyonu, üye ülkelerin kamu maliyelerine ilişkin çeşitli değerlendirmeler ve tavsiyeler içeren "Bahar Dönem Paketi" adlı çalışmasını yayımlandı.
Çalışmada, Kovid-19'un üye ülkelerin kamu maliyeleri üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekildi.
Salgının makro ekonomik ve mali etkileri hakkında belirsizliklerin sürdüğüne işaret edilen çalışmada, AB Komisyonu'nun birlik bütçe ve kamu harcaması kurallarına uymayan ülkelere başlatılan disiplin sürecini uygulamayacağı belirtildi.
- "Kovid-19 asteroid gibi çarptı"
AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis konuya ilişkin Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19, Avrupa ekonomisine bir asteroid gibi çarparak krater şeklinde bir delik bıraktı." dedi.
Dombrovskis, ekonomik toparlanmanın başlamasıyla üye ülke ekonomilerinin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesi için koordine yaklaşımın tekrar önemli olacağını ifade etti.
Çalışmalarının, üye ülkelere "fırtınada kılavuzluk" yapmayı amaçladığına dikkati çeken Dombrovskis, "Bu aşamada, kamu sağlığına, yatırım yapmaya, istihdamı ve şirketleri korumaya odaklanıyoruz." diye konuştu.
Dombrovskis, AB Komisyonu olarak, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, İrlanda, Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, Slovakya, Finlandiya ve İsveç'e kara para aklama ile mücadele konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunduklarını söyledi.
-AB mali kuralları
AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.
Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.
Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu oluyor.
AB ülkelerinin çoğu salgın nedeniyle kamu harcamalarını birlik kurallarında öngörülen sınırları aşacak seviyeye yükseltmiş bulunuyor.
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