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Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün, yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi ve tüm dünya ülkelerine ulaştırılabilmesi amacıyla başlattığı inisiyatife destek için, internet üzerinden bir “bağışçılar konferansı” düzenledi.

Konferansta açıklama yapan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs aşının çalışmalarına destek için ilk etapta 525 milyon euro bağışlayacaklarını açıkladı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise direkt olarak 500 milyon euro destekte bulunacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "dünyanın tüm ülke ve örgütlerine" yeni tür koronavirüsle mücadele için bağış yapma çağrısında bulunmuştu.

Cuma günü yaptığı açıklamada von der Leyen, uluslararası bir bağışçılar konferansı düzenleneceğini kaydetmişti. Von der Leyen amaçlarının, koronavirüs aşısının geliştirilmesi için "7,5 milyar euro temel" finansman toplamak olduğunu ifade etmişti.

Toplanacak bağışların, yeni virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının tanı, önleme ve tedavi sürecine ilişkin araştırmalarda kullanılması planlanıyor.