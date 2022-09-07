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Avrupa ülkelerinin karşı karşıya olduğu enerji tedariki krizinin gölgesinde Katar'ı ziyaret eden Michel, başkent Doha'da AB Katar Delegasyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Doha'daki açılışa, Avrupalı ve Katarlı isimler de katıldı.

Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar ile AB arasındaki mükemmel ilişkileri güçlendirmek için Doha'da bulunduğunu belirtti. Ortak çalışmanın hedefinin iki taraf arasındaki ortaklığın tüm yönlerini güçlendirmek olduğunu kaydeden Michel, enerji kaynakları ile bölgesel ve ekonomik istikrarın ikili iş birliğinin merkezinde yer aldığını vurguladı.

AB ve Katar, şubat ayında Doha'da bir AB temsilciliği açılması konusunda anlaşma imzalamıştı.

MICHEL, KATAR EMİRİ İLE 'ENERJİ VE İŞ BİRLİĞİNİ' KONUŞTU

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de AB Konseyi Başkanı Michel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Katar resmi ajansı QNA'ya göre görüşmede, Katar ile AB arasında enerji başta olmak üzere iş birliğine dayalı ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik beklentiler ele alındı.

Görüşmede ayrıca öne çıkan bazı bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirildi.

AB Konseyi Başkanı Michel'ın Doha ziyaretinin, Avrupa'nın enerji tedariki konusunda Rusya dışında aralarında Katar'ın da bulunduğu yeni tedarikçiler arayışında olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.