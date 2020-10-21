AB Konseyi Başkanı Michel, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü

Michel Brüksel'deki görüşmenin ardından sosyal medyadaki paylaşımında, "Dağlık Karabağ'daki şiddetin durması gerektiğini" kaydetti.

Sarkisyan'a büyük insani sonuçları olan çatışmalardan derin endişe duyduğunu tekrarladığını aktaran Michel, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkese bağlı kalması, müzakerelere geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

Michel ayrıca dış müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sarkisyan, Brüksel'de bugün ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.